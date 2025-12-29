E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
29.12.2025 16:23:53
EQS-AFR: E.ON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: E.ON SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die E.ON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort: https://www.eon.com/geschaeftsbericht2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort: https://www.eon.com/annualreport2025
29.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|E.ON SE
|Brüsseler Platz 1
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.eon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2252286 29.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!