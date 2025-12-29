EQS-AFR: E.ON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: E.ON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:

