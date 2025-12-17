ecotel communication Aktie
WKN DE: 585434 / ISIN: DE0005854343
|
17.12.2025 13:48:53
EQS-AFR: ecotel communication ag: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ecotel communication ag
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ecotel communication ag bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://ir.ecotel.de/en/investor-relations/financial-reports
17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ecotel communication ag
|Prinzenallee 11
|40549 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.ecotel.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2247370 17.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!