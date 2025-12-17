ecotel communication Aktie

WKN DE: 585434 / ISIN: DE0005854343

17.12.2025 14:03:13

EQS-AFR: ecotel communication ag: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ecotel communication ag / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ecotel communication ag: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.12.2025 / 14:03 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ecotel communication ag bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte

17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ecotel communication ag
Prinzenallee 11
40549 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.ecotel.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2247376  17.12.2025 CET/CEST

