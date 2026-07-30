EDAG Engineering Group Aktie
WKN DE: A143NB / ISIN: CH0303692047
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30.07.2026 09:17:43
EQS-AFR: EDAG Engineering Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: EDAG Engineering Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die EDAG Engineering Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026
Ort: https://ir.edag.com/publikationen-events#finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026
Ort: https://ir.edag.com/en/publikationen-events#finanzberichte
30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EDAG Engineering Group AG
|Schlossgasse 2
|9320 Arbon
|Schweiz
|Internet:
|ir.edag.com
|LEI Code:
|529900LQ2ZJ7F5Z4KN18
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2374452 30.07.2026 CET/CEST
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