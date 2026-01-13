edding vz. Aktie
WKN: 564793 / ISIN: DE0005647937
|
13.01.2026 15:24:43
EQS-AFR: edding Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: edding Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
edding Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.edding.com/de-de/investor-relations/berichte-und-kennzahlen/
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 14, 2026
Address: https://www.edding.com/de-de/investor-relations/berichte-und-kennzahlen/
