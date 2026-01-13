edding vz. Aktie
WKN: 564793 / ISIN: DE0005647937
|
13.01.2026 15:24:43
EQS-AFR: edding Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: edding Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die edding Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.edding.com/de-de/investor-relations/berichte-und-kennzahlen/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.edding.com/de-de/investor-relations/berichte-und-kennzahlen/
13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|edding Aktiengesellschaft
|Bookkoppel 7
|22926 Ahrensburg
|Deutschland
|Internet:
|www.edding.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2259412 13.01.2026 CET/CEST
