Einhell Germany vz. Aktie

Einhell Germany vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3

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29.07.2026 10:56:33

EQS-AFR: Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Einhell Germany AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

29.07.2026 / 10:56 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Einhell Germany AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026
Ort: https://www.einhell.com/de/investor-relations/unternehmensberichte/quartalsmitteilungen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026
Ort: https://www.einhell.com/investor-relations/company-reports/quarterly-financial-announcements/

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland
Internet: www.einhell.com
LEI Code: 529900WKT7CENGR4UW29

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2373502  29.07.2026 CET/CEST

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