Einhell Germany vz. Aktie
WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3
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29.07.2026 10:56:33
EQS-AFR: Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Einhell Germany AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Einhell Germany AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026
Ort: https://www.einhell.com/de/investor-relations/unternehmensberichte/quartalsmitteilungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026
Ort: https://www.einhell.com/investor-relations/company-reports/quarterly-financial-announcements/
29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Einhell Germany AG
|Wiesenweg 22
|94405 Landau/Isar
|Deutschland
|Internet:
|www.einhell.com
|LEI Code:
|529900WKT7CENGR4UW29
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2373502 29.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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29.07.26
|EQS-AFR: Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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29.07.26
|EQS-AFR: Einhell Germany AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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