EQS-AFR: Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Einhell Germany AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.07.2026 / 10:56 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Einhell Germany AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 18.08.2026Ort: https://www.einhell.com/de/investor-relations/unternehmensberichte/quartalsmitteilungen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 18.08.2026Ort: https://www.einhell.com/investor-relations/company-reports/quarterly-financial-announcements/

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