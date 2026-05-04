Eisen- und Hüttenwerke Aktie

Eisen- und Hüttenwerke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565800 / ISIN: DE0005658009

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04.05.2026 11:02:53

EQS-AFR: Eisen- und Hüttenwerke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eisen- und Hüttenwerke AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Eisen- und Hüttenwerke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.05.2026 / 11:02 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Eisen- und Hüttenwerke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.ehw.ag/index.php?id=7

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eisen- und Hüttenwerke AG
Koblenzer Straße 141
56626 Andernach
Deutschland
Internet: www.ehw.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320542  04.05.2026 CET/CEST

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