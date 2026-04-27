Eleving Group Registered Shs Aktie

Eleving Group Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40Q8F / ISIN: LU2818110020

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27.04.2026 19:20:03

EQS-AFR: Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eleving Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.04.2026 / 19:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Eleving Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026
Ort: https://www.eleving.com/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026
Ort: https://www.eleving.com/investors/reports

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eleving Group S.A.
8-10 avenue de la Gare
1610 Luxembourg
Luxemburg
Internet: www.eleving.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2316122  27.04.2026 CET/CEST

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