EQS-AFR: Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eleving Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.04.2026 / 19:20 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die Eleving Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 27.04.2026Ort: https://www.eleving.com/investors/reports Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 27.04.2026Ort: https://www.eleving.com/investors/reports

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