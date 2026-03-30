EQS-AFR: ElringKlinger AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: ElringKlinger AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

ElringKlinger AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



30.03.2026 / 13:53 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)



Language: German

Date of disclosure: May 07, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: May 07, 2026

Address:

ElringKlinger AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: May 07, 2026Address: https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin Language: EnglishDate of disclosure: May 07, 2026Address: https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine

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