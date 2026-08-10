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WKN: 785602 / ISIN: DE0007856023

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10.08.2026 08:39:13

EQS-AFR: ElringKlinger AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: ElringKlinger AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
ElringKlinger AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

10.08.2026 / 08:39 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

ElringKlinger AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin

Language: English
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine

10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms
Germany
Internet: www.elringklinger.de
LEI Code: 529900QDISXXZ2D1Q489

 
End of News EQS News Service

2379674  10.08.2026 CET/CEST

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