EQS-AFR: ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ElringKlinger AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



11.05.2026 / 09:10 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die ElringKlinger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 05.08.2026Ort: https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 05.08.2026Ort: https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine

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