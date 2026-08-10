ElringKlinger Aktie

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WKN: 785602 / ISIN: DE0007856023

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10.08.2026 08:39:13

EQS-AFR: ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ElringKlinger AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

10.08.2026 / 08:39 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ElringKlinger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms
Deutschland
Internet: www.elringklinger.de
LEI Code: 529900QDISXXZ2D1Q489

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2379674  10.08.2026 CET/CEST

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