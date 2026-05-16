EQS-AFR: elumeo SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: elumeo SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

elumeo SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]



16.05.2026 / 16:01 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Annual financial report of the group



Language: German

Date of disclosure: June 12, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: June 12, 2026

Address:

elumeo SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: June 12, 2026Address: https://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte Language: EnglishDate of disclosure: June 12, 2026Address: https://www.elumeo.com/ir/publications/financial-reports

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