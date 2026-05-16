elumeo Aktie
WKN DE: A11Q05 / ISIN: DE000A11Q059
|
16.05.2026 16:01:43
EQS-AFR: elumeo SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: elumeo SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
elumeo SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: June 12, 2026
Address: https://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: June 12, 2026
Address: https://www.elumeo.com/ir/publications/financial-reports
16.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|elumeo SE
|Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
|10999 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.elumeo.com
|End of News
|EQS News Service
|
2328552 16.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu elumeo SE
Analysen zu elumeo SE
Aktien in diesem Artikel
|elumeo SE
|1,77
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.