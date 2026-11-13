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WKN DE: A11Q05 / ISIN: DE000A11Q059

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13.11.2026 14:06:01

EQS-AFR: elumeo SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: elumeo SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
elumeo SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

13.11.2026 / 14:06 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

elumeo SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: November 19, 2026
Address: https://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: November 19, 2026
Address: https://www.elumeo.com/ir/publications/financial-reports

13.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
10999 Berlin
Germany
Internet: www.elumeo.com
LEI Code: 391200KOQF8RGMZ3XK74

 
End of News EQS News Service

2434662  13.11.2026 CET/CEST

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