elumeo Aktie
WKN DE: A11Q05 / ISIN: DE000A11Q059
|
13.11.2026 14:06:01
EQS-AFR: elumeo SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: elumeo SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
elumeo SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)
Language: German
Date of disclosure: November 19, 2026
Address: https://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: November 19, 2026
Address: https://www.elumeo.com/ir/publications/financial-reports
13.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|elumeo SE
|Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
|10999 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.elumeo.com
|LEI Code:
|391200KOQF8RGMZ3XK74
|End of News
|EQS News Service
|
2434662 13.11.2026 CET/CEST
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