Emerald Horizon Aktie

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WKN DE: A42CXA / ISIN: AT0000A3UZE1

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24.09.2026 10:52:21

EQS-AFR: Emerald Horizon AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Emerald Horizon AG / Release of Financial Reports
Emerald Horizon AG: Release of a Financial report

24.09.2026 / 10:52 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Emerald Horizon AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://emerald-horizon.com/investor-relations/berichte/

Language: English
Address: https://emerald-horizon.com/en/investor-relations/reports/

24.09.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Emerald Horizon AG
Karl-Huber-Gasse 15
8041 Graz
Austria
LEI Code: 8945008L6AXTVW4PDF22

 
End of News EQS News Service

2404728  24.09.2026 CET/CEST

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