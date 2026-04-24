Enapter Aktie
WKN DE: A255G0 / ISIN: DE000A255G02
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24.04.2026 12:10:03
EQS-AFR: Enapter AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Enapter AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Enapter AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://enapterag.de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://enapterag.de/investor-relations/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://enapterag.de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://enapterag.de/investor-relations/finanzberichte/
24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Enapter AG
|Bleichenbrücke 9
|20354 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.enapterag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2314700 24.04.2026 CET/CEST
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