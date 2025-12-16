Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|
16.12.2025 12:05:03
EQS-AFR: Energiekontor AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Energiekontor AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Energiekontor AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Language: English
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Language: English
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html
16.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Energiekontor AG
|Mary-Somerville-Straße 5
|28359 Bremen
|Germany
|Internet:
|www.energiekontor.de
|End of News
|EQS News Service
|
2246530 16.12.2025 CET/CEST
|17.11.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|17.10.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|10.09.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|20.05.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|07.04.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
