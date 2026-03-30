EuroTeleSites Aktie
WKN DE: A3EVYK / ISIN: AT000000ETS9
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30.03.2026 13:07:23
EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EuroTeleSites AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die EuroTeleSites AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/DE_Jahresfinanzbericht_2025.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/EN_Annual-Financial-Report_2025.pdf
30.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EuroTeleSites AG
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|eurotelesites.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2300280 30.03.2026 CET/CEST
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