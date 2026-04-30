EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



30.04.2026 / 09:34 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die EuroTeleSites AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/5299007TJV9W1OY91Y28-2025-12-31-1-de-1.zip Sprache: EnglischOrt: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/5299007TJV9W1OY91Y28-2025-12-31-1-de-1.zip

30.04.2026 CET/CEST

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