EuroTeleSites Aktie
WKN DE: A3EVYK / ISIN: AT000000ETS9
|
30.04.2026 09:34:33
EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EuroTeleSites AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die EuroTeleSites AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/5299007TJV9W1OY91Y28-2025-12-31-1-de-1.zip
Sprache: Englisch
Ort: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/5299007TJV9W1OY91Y28-2025-12-31-1-de-1.zip
30.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EuroTeleSites AG
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|eurotelesites.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2318586 30.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EuroTeleSites AG Inhaber-Akt
|
30.04.26
|EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
30.04.26
|EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
30.04.26
|EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
21.04.26
|EQS-News: EuroTeleSites Makes a Successful Start to the Year and Meets Expectations in the First Quarter (EQS Group)
|
21.04.26
|EQS-News: EuroTeleSites startet erfolgreich ins Jahr 2026 und erfüllt die Erwartungen im ersten Quartal (EQS Group)
|
30.03.26