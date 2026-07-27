EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



27.07.2026 / 13:49 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die EuroTeleSites AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://eurotelesites.com/eurotelesites-halbjahresfinanzbericht-2026/ Sprache: EnglischOrt: https://eurotelesites.com/eurotelesites-half-year-financial-report-2026/

27.07.2026 CET/CEST

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