EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: EuroTeleSites AG / Release of Financial Reports

EuroTeleSites AG: Release of a Financial report



30.03.2026 / 13:07 CET/CEST

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Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)



Language: German

Address:



Language: English

Address:

EuroTeleSites AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/DE_Jahresfinanzbericht_2025.pdf Language: EnglishAddress: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/EN_Annual-Financial-Report_2025.pdf

30.03.2026 CET/CEST

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