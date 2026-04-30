EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: EuroTeleSites AG / Release of Financial Reports

EuroTeleSites AG: Release of a Financial report



30.04.2026 / 13:52 CET/CEST

Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)



Language: German

Address:



Language: English

Address:

EuroTeleSites AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/04/5299007TJV9W1OY91Y28-2025-12-31-3-de.zip Language: EnglishAddress: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/04/5299007TJV9W1OY91Y28-2025-12-31-3-de.zip



Remarks:

Correction due to a formal error in the design of the ESEF package

30.04.2026 CET/CEST

View original content: EQS News