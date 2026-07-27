EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: EuroTeleSites AG / Release of Financial Reports

EuroTeleSites AG: Release of a Financial report



27.07.2026 / 13:49 CET/CEST

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

EuroTeleSites AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://eurotelesites.com/eurotelesites-halbjahresfinanzbericht-2026/ Language: EnglishAddress: https://eurotelesites.com/eurotelesites-half-year-financial-report-2026/

27.07.2026 CET/CEST

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