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27.07.2026 13:49:33

EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: EuroTeleSites AG / Release of Financial Reports
EuroTeleSites AG: Release of a Financial report

27.07.2026 / 13:49 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

EuroTeleSites AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://eurotelesites.com/eurotelesites-halbjahresfinanzbericht-2026/

Language: English
Address: https://eurotelesites.com/eurotelesites-half-year-financial-report-2026/

27.07.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: EuroTeleSites AG
Lassallestraße 9
1020 Wien
Austria
Internet: eurotelesites.com
LEI Code: 5299007TJV9W1OY91Y28

 
End of News EQS News Service

2372010  27.07.2026 CET/CEST

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