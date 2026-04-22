EUWAX Aktie
WKN: 566010 / ISIN: DE0005660104
|
22.04.2026 08:58:03
EQS-AFR: EUWAX Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: EUWAX Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die EUWAX Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.euwax-ag.de/de/investor-relations/finanzberichterstattung/
22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EUWAX Aktiengesellschaft
|Börsenstr. 4
|70174 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.euwax-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2312598 22.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EUWAX AG
Analysen zu EUWAX AG
Aktien in diesem Artikel
|EUWAX AG
|49,30
|0,00%