EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



18.12.2025 / 07:30 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.evn.at/publikationen Sprache: EnglischOrt: https://www.evn.at/publications

18.12.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News