EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|
12.01.2026 15:45:03
EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.evn.at/publikationen
Sprache: Englisch
Ort: https://www.evn.at/publications
Bemerkungen:
Neuveröffentlichung des ESEF-Jahresfinanzberichtes. Die Änderung betrifft nur eine Anpassung des Legal Entity Identifier (LEI). Die für Menschen lesbare (xHTML) Version des Jahresfinanzberichtes ist unverändert geblieben und es wurden keine sonstigen inhaltlichen Änderungen vorgenommen.
12.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Internet:
|www.evn.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2258614 12.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
