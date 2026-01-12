EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)



Sprache: Deutsch

Sprache: Englisch

Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.evn.at/publikationen Sprache: EnglischOrt: https://www.evn.at/publications



Neuveröffentlichung des ESEF-Jahresfinanzberichtes. Die Änderung betrifft nur eine Anpassung des Legal Entity Identifier (LEI). Die für Menschen lesbare (xHTML) Version des Jahresfinanzberichtes ist unverändert geblieben und es wurden keine sonstigen inhaltlichen Änderungen vorgenommen.

12.01.2026 CET/CEST

