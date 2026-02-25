EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|
25.02.2026 07:30:03
EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.evn.at/home/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Ort: https://www.evn.at/en/home/investor-relations/publikationen
25.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Internet:
|www.evn.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2280932 25.02.2026 CET/CEST
