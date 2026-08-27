EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
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27.08.2026 07:30:13
EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.evn.at/home/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Ort: https://www.evn.at/en/home/investor-relations/publikationen
27.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Internet:
|www.evn.at
|LEI Code:
|529900P4JZBFEVNEAE60
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389080 27.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
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27.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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27.08.26
|Handel in Wien: ATX fällt letztendlich (finanzen.at)
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27.08.26
|ATX aktuell: ATX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
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27.08.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schwächer (finanzen.at)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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27.08.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|11.04.17
|EVN neutral
|Deutsche Bank AG
|02.03.17
|EVN neutral
|Kepler Cheuvreux
|02.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|01.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.16
|EVN neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,10
|2,28%
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