EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|
25.02.2026 07:30:03
EQS-AFR: EVN AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: EVN AG
/ Release of Financial Reports
EVN AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q1
Language: German
Address: https://www.evn.at/home/investor-relations/publikationen
Language: English
Address: https://www.evn.at/en/home/investor-relations/publikationen
25.02.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Austria
|Internet:
|www.evn.at
|End of News
|EQS News Service
|
2280932 25.02.2026 CET/CEST
