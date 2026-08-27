EVN Aktie

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WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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27.08.2026 07:30:13

EQS-AFR: EVN AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: EVN AG / Release of Financial Reports
EVN AG: Release of a Financial report

27.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

EVN AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q3

Language: German
Address: https://www.evn.at/home/investor-relations/publikationen

Language: English
Address: https://www.evn.at/en/home/investor-relations/publikationen

27.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Austria
Internet: www.evn.at
LEI Code: 529900P4JZBFEVNEAE60

 
End of News EQS News Service

2389080  27.08.2026 CET/CEST

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