Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
19.01.2026 10:57:03
EQS-AFR: Evonik Industries AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Evonik Industries AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Evonik Industries AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.evonik.com/de/investor-relations/Reporting/archive-annual-financial-statements-evonik-industries-ag.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.evonik.com/en/investor-relations/Reporting/archive-annual-financial-statements-evonik-industries-ag.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.evonik.com/de/investor-relations/Reporting/archive-financial-reports.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.evonik.com/en/investor-relations/Reporting/archive-financial-reports.html
19.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evonik Industries AG
|Rellinghauser Straße 1-11
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.evonik.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2262106 19.01.2026 CET/CEST
