Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
17.06.2026 10:46:23
EQS-AFR: Evonik Industries AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Evonik Industries AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Evonik Industries AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.evonik.com/de/investor-relations/Reporting.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.evonik.com/en/investor-relations/Reporting.html
17.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evonik Industries AG
|Rellinghauser Straße 1-11
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.evonik.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2348120 17.06.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!