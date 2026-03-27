EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
27.03.2026 15:47:03
EQS-AFR: Evotec SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: EVOTEC SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Evotec SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 06, 2026
Address: https://www.evotec.com/de/ir-news/investor-relations/finanzpublikationen
Language: English
Date of disclosure: May 06, 2026
Address: https://www.evotec.com/ir-news/investor-relations/financial-publications
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://www.evotec.com/de/ir-news/investor-relations/finanzpublikationen
Language: English
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://www.evotec.com/ir-news/investor-relations/financial-publications
27.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.evotec.com
|End of News
|EQS News Service
|
2299532 27.03.2026 CET/CEST
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