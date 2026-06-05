Fabasoft Aktie

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WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

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05.06.2026 07:23:03

EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Fabasoft AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

05.06.2026 / 07:23 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_Jahresfinanzbericht_2025_2026_ESEF.zip

05.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Internet: www.fabasoft.com

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2340126  05.06.2026 CET/CEST

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Fabasoft AG 13,25 7,29% Fabasoft AG

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