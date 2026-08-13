Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
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13.08.2026 07:10:33
EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Fabasoft AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2026_2027.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2026_2027.pdf
13.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2381992 13.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Fabasoft AG
|
07:17
|EQS-News: Fabasoft startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr (EQS Group)
|
07:17
|EQS-News: Fabasoft successfully starts the new fiscal year (EQS Group)
|
07:10
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
07:10
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.08.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
05.08.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu Fabasoft AG
|08.06.26
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|08.06.26
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|16.02.26
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|Warburg Research
|16.02.26
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|Warburg Research
|10.11.25
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|11.06.25
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|08.06.26
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|Warburg Research
|16.02.26
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|Warburg Research
|16.02.26
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|10.11.25
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|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|25.09.17
|Fabasoft Hold
|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
|Fabasoft AG
|15,20
|11,76%