Fabasoft Aktie

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WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

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13.08.2026 07:10:33

EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Fabasoft AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

13.08.2026 / 07:10 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q1

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2026_2027.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2026_2027.pdf

13.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Internet: www.fabasoft.com
LEI Code: 391200WHND7OZEFNNL77

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381992  13.08.2026 CET/CEST

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Fabasoft AG 15,20 11,76% Fabasoft AG

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