Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
|
13.02.2026 07:20:53
EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Fabasoft AG
/ Release of Financial Reports
Fabasoft AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q3
Language: German
Address: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monatsbericht_2025_2026.pdf
Language: English
Address: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_9_Monthsreport_2025_2026.pdf
13.02.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.fabasoft.com
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
|End of News
|EQS News Service
|
2275944 13.02.2026 CET/CEST
