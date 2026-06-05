Fabasoft Aktie

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WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

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05.06.2026 07:23:03

EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Fabasoft AG / Release of Financial Reports
Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report

05.06.2026 / 07:23 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Fabasoft AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)

Language: German
Address: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_Jahresfinanzbericht_2025_2026_ESEF.zip

05.06.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Austria
Internet: www.fabasoft.com

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
 
End of News EQS News Service

2340126  05.06.2026 CET/CEST

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Fabasoft AG 13,25 7,29% Fabasoft AG

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