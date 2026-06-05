Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
|
05.06.2026 07:23:03
EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Fabasoft AG
/ Release of Financial Reports
Fabasoft AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_Jahresfinanzbericht_2025_2026_ESEF.zip
05.06.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.fabasoft.com
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
|End of News
|EQS News Service
|
2340126 05.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Fabasoft AG
|
07:32
|EQS-News: Fabasoft continues on its path of profitable growth and achieves record levels in revenue and EBIT (EQS Group)
|
07:32
|EQS-News: Fabasoft setzt profitablen Wachstumskurs fort und erzielt Höchstwerte bei Umsatz und EBIT (EQS Group)
|
07:23
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report (EQS Group)
|
07:23
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
29.05.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
29.05.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
29.05.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
29.05.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Fabasoft AG
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
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|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|17.02.25
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|17.02.25
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|17.02.25
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|25.09.17
|Fabasoft Hold
|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
|Fabasoft AG
|13,25
|7,29%