Fabasoft Aktie

Fabasoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

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13.08.2026 07:10:33

EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Fabasoft AG / Release of Financial Reports
Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report

13.08.2026 / 07:10 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Fabasoft AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q1

Language: German
Address: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2026_2027.pdf

Language: English
Address: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2026_2027.pdf

13.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Austria
Internet: www.fabasoft.com
LEI Code: 391200WHND7OZEFNNL77

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
 
End of News EQS News Service

2381992  13.08.2026 CET/CEST

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Fabasoft AG 15,20 11,76% Fabasoft AG

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