Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
|
13.11.2026 07:06:01
EQS-AFR: Fabasoft AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Fabasoft AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monatsbericht_2026_2027.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monthsreport_2026_2027.pdf
13.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2434184 13.11.2026 CET/CEST
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