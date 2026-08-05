Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
|
05.08.2026 09:00:04
EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Fabasoft AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Fabasoft AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports
05.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|End of News
|EQS News Service
|
2377418 05.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Fabasoft AG
|
05.08.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
05.08.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.07.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.07.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Fabasoft AG
|08.06.26
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|Warburg Research
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|10.11.25
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|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|25.09.17
|Fabasoft Hold
|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
|Fabasoft AG
|14,05
|2,55%
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