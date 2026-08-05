Fabasoft Aktie

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WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

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05.08.2026 09:00:04

EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Fabasoft AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Fabasoft AG (D): Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

05.08.2026 / 09:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Fabasoft AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports

05.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Austria
Internet: www.fabasoft.com
LEI Code: 391200WHND7OZEFNNL77

 
End of News EQS News Service

2377418  05.08.2026 CET/CEST

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Fabasoft AG 14,05 2,55% Fabasoft AG

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