Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
|
05.02.2026 08:30:03
EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fabasoft AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026
Ort: https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026
Ort: https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports
