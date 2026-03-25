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25.03.2026 06:52:53

EQS-AFR: FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: FACC AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

25.03.2026 / 06:52 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die FACC AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/

Sprache: Englisch
Ort: https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/

25.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FACC AG
Fischerstraße 9
4910 Ried im Innkreis
Österreich
Internet: www.facc.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2297236  25.03.2026 CET/CEST

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