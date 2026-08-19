FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|
19.08.2026 06:59:33
EQS-AFR: FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: FACC AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die FACC AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/
19.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FACC AG
|Fischerstraße 9
|4910 Ried im Innkreis
|Österreich
|Internet:
|www.facc.com
|LEI Code:
|52990021YEMY298JY727
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385210 19.08.2026 CET/CEST
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