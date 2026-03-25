FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|
25.03.2026 06:52:53
EQS-AFR: FACC AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: FACC AG
/ Release of Financial Reports
FACC AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG
Language: German
Address: https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/
Language: English
Address: https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/
25.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|FACC AG
|Fischerstraße 9
|4910 Ried im Innkreis
|Austria
|Internet:
|www.facc.com
|End of News
|EQS News Service
|
2297236 25.03.2026 CET/CEST
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