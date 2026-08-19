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19.08.2026 06:59:33

EQS-AFR: FACC AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: FACC AG / Release of Financial Reports
FACC AG: Release of a Financial report

19.08.2026 / 06:59 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

FACC AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/

Language: English
Address: https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/

19.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: FACC AG
Fischerstraße 9
4910 Ried im Innkreis
Austria
Internet: www.facc.com
LEI Code: 52990021YEMY298JY727

 
End of News EQS News Service

2385210  19.08.2026 CET/CEST

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