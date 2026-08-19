EQS-AFR: FACC AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: FACC AG / Release of Financial Reports

FACC AG: Release of a Financial report



19.08.2026 / 06:59 CET/CEST

Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

FACC AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/ Language: EnglishAddress: https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/

19.08.2026 CET/CEST

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