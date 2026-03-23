Fernheizwerk Neukölln Aktie
WKN: 576790 / ISIN: DE0005767909
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23.03.2026 16:08:53
EQS-AFR: Fernheizwerk Neukölln AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: Fernheizwerk Neukölln AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Fernheizwerk Neukölln AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://fhw-neukoelln.de/news-und-veranstaltungen/
23.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fernheizwerk Neukölln AG
|Weigandufer 49
|12059 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.fhw-neukoelln.de
|End of News
|EQS News Service
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2296164 23.03.2026 CET/CEST
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