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Fernheizwerk Neukölln Aktie

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WKN: 576790 / ISIN: DE0005767909

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23.03.2026 16:08:53

EQS-AFR: Fernheizwerk Neukölln AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fernheizwerk Neukölln AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fernheizwerk Neukölln AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.03.2026 / 16:08 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fernheizwerk Neukölln AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://fhw-neukoelln.de/news-und-veranstaltungen/

23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fernheizwerk Neukölln AG
Weigandufer 49
12059 Berlin
Deutschland
Internet: www.fhw-neukoelln.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2296164  23.03.2026 CET/CEST

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