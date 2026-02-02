EQS-AFR: Fielmann Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fielmann Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Fielmann Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



02.02.2026 / 14:00 CET/CEST

Hiermit gibt die Fielmann Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.fielmann-group.com/investor-relations/praesentationen-und-publikationen/?tab=tab_1_3 Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.fielmann-group.com/investor-relations/praesentationen-und-publikationen/?tab=tab_1_2 Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.fielmann-group.com/en/investor-relations/presentations-and-publications/?tab=tab_1_2

